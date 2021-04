Chi è Don Davide Banzato, vita privata e curiosità sul conduttore tv (Di venerdì 23 aprile 2021) Don Davide Banzato è un giovane sacerdote padovano, divenuto famoso in tv per aver partecipato a diversi show. Ecco tutto quello che non sai su di lui. Don Davide Banzato, sacerdote da anni attivo nel sociale, ha raggiunto la popolarità grazie alla conduzione di alcune trasmissioni di carattere religioso, e anche per la sua attività in radio. Inoltre è anche attivo in qualità di scrittore, con all’attivo diverse pubblicazioni, l’ultima delle quali che parla del suo percorso spirituale dal titolo Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e amore. È anche uno dei poco più di 500 missionari della misericordia, nominato da Papa Francesco. Scopriamo qualche dettaglio in più sul conduttore tv. Don Davide Banzato, biografia Il giovane sacerdote è nato a Padova il ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 23 aprile 2021) Donè un giovane sacerdote padovano, divenuto famoso in tv per aver partecipato a diversi show. Ecco tutto quello che non sai su di lui. Don, sacerdote da anni attivo nel sociale, ha raggiunto la popolarità grazie alla conduzione di alcune trasmissioni di carattere religioso, e anche per la sua attività in radio. Inoltre è anche attivo in qualità di scrittore, con all’attivo diverse pubblicazioni, l’ultima delle quali che parla del suo percorso spirituale dal titolo Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e amore. È anche uno dei poco più di 500 missionari della misericordia, nominato da Papa Francesco. Scopriamo qualche dettaglio in più sultv. Don, biografia Il giovane sacerdote è nato a Padova il ...

Advertising

FedeGuitar01 : RT @Juventina962: Se voi pensate che Florentino Perez lascia passare cosi don Alexander Ceferin in arte Cesserin non avete capito chi è st… - crisfris_ : RT @giugiulolae: opinioni a parte restate maleducati, chi come voi. comunque non ha dato fastidio a molti e probabilmente non darebbe fasti… - giugiulolae : opinioni a parte restate maleducati, chi come voi. comunque non ha dato fastidio a molti e probabilmente non darebb… - Vik241076 : RT @Juventina962: Se voi pensate che Florentino Perez lascia passare cosi don Alexander Ceferin in arte Cesserin non avete capito chi è st… - JamesSayonara : Posso capire bestemmiare per rabbia perché magari hai passato anni della tua vita con Don Franco a S.Rita ma se lo… -