Ceferin: «Niente Champions per chi resta in Superlega» (Di venerdì 23 aprile 2021) Con il terremoto della Superlega che sembra al momento assestatosi, la UEFA deve cominciare a porsi delle domande sul futuro, e soprattutto sul modo con cui interfacciarsi con i club “secessionisti”. Il presidente dell’Uefa Ceferin, tuttavia, non ha usato giri di parole: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono Super League o se L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) Con il terremoto dellache sembra al momento assestatosi, la UEFA deve cominciare a porsi delle domande sul futuro, e soprattutto sul modo con cui interfacciarsi con i club “secessionisti”. Il presidente dell’Uefa, tuttavia, non ha usato giri di parole: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono Super League o se L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ceferin su Agnelli: “Sono stato un avvocato di criminali di guerra per anni ma non ho mai visto niente… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Ceferin attacca: «Niente Champions per chi è ancora nella Superlega» - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Real Madrid, Barcellona, ??Juventus e Milan sono avvisate... ??#Superlega - salvooo75 : Io ero\sono contro la Superlega...ora però Ceferin hai rotto anche il cazzo...non sei meglio di Agnelli...non per n… - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, ??Juventus e Milan sono avvisate... ??#Superlega -