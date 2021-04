Bagnoli | operazione di pulizia da parrte dei cittadini | “C’è ancora speranza”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alcunidel quartiere disono scesi in strada per effettuare una vera e propria opera di. Un territorio lasciato al suo triste destino dove molti incivili pensano di poterlo sporcare e degradarlo a proprio piacimento. Se da una parte però ci sono alcuniincivili, dall’altra ci sono dei residenti che si preoccupano di rimediare ai loro errori e quelli delle istituzioni che troppo spesso abbandonano alcuni territori di Napoli. Questo è proprio il caso di, da tempo immemore idi questa area chiedono interventi disenza ottenere però risultato alcuno. Delusi dal comportamento di istituzioni ed incivili hanno quindi deciso di armarsi di scopa, paletta e tanta forza di ...

