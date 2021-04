Autostrada Bg-Treviglio | sì all’aumento di capitale «Lavori nel 2023»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ok a un milione di euro da realtà del territorio per la nuovaregionale della pianura. Sala: passaggio importante. Ma molti soci (tra cui Provincia e Camera di Commercio) astenuti per «ragioni tecniche».

I controlli settimanali in Lombardia 13/04/2021 Strada Provinciale SP / 128- Brignano - Cologno al Serio BG SP /233 Varesina VA 14/04/2021A /07 Milano - Genova PV Strada ...... il progetto e la realizzazione della Tramvia; la la Brebemi; il quadruplicamento dell'... "quando le iniziative, come per esempio il progetto della Bergamo -, ex - IPB, sono ...In terra bergamasca si tenta di riproporre l'esperienza BreBeMi con l'autostrada Bergamo-Treviglio, anch'essa in project financing, anch'essa sovvenzionata da Regione Lombardia. Il proliferare degli ...