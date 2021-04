ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini e Novak Djokovic in semifinale, Mager cede a Karatsev (Di venerdì 23 aprile 2021) Giornata di quarti di finale che va in archivio in quel di Belgrado (Serbia), sede del torneo ATP 250. Sulla terra rossa serba abbiamo, quindi, i qualificati ai penultimi atti e tutto sommato i pronostici sono stati rispettati. Si parte dalla lieta notizia in casa italiana, ovvero dal successo di Matteo Berrettini (n.10 del mondo) che ha sconfitto in due set per 6-4 6-4 il serbo Filip Krajinovic (n.33 del mondo). Una vittoria significativa per il romano che, dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo, si è guadagnato l’accesso a una semifinale che tanto bene fa al morale. Da notare come l’avversario di oggi, ovvero Krajinovic, sia lo stesso della Finale del torneo di Budapest che Matteo vinse nel suo magico 2019. Nel prossimo round, il top-10 se la vedrà con la sorpresa di giornata ovvero il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Giornata di quarti di finale che va in archivio in quel di(Serbia), sede del torneo ATP 250. Sulla terra rossa serba abbiamo, quindi, i qualificati ai penultimi atti e tutto sommato i pronostici sono stati rispettati. Si parte dalla lieta notizia in casa italiana, ovvero dal successo di(n.10 del mondo) che ha sconfitto in due set per 6-4 6-4 il serbo Filip Krajinovic (n.33 del mondo). Una vittoria significativa per il romano che, dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo, si è guadagnato l’accesso a unache tanto bene fa al morale. Da notare come l’avversario di oggi, ovvero Krajinovic, sia lo stesso della Finale del torneo di Budapest chevinse nel suo magico 2019. Nel prossimo round, il top-10 se la vedrà con la sorpresa di giornata ovvero il ...

