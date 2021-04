ATP Belgrado 2021, Gianluca Mager: “Nel 2° set ho cercato di evitare la diagonale del rovescio di Karatsev. Mi sento in un buon momento” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante la sconfitta odierna con Aslan Karatsev, Gianluca Mager non è di certo insoddisfatto di quel che ha potuto vivere a Belgrado, nell’ATP 250 dove è riuscito a raggiungere i quarti di finale. Il russo sfiderà Novak Djokovic, mentre per il sanremese si apre ora la fase più intensa della stagione rossa. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono in un buon momento, ho vinto un challenger poche settimane fa, sono venuto qui con buone sensazioni. Ho fatto buoni match nelle quali, il mio corpo sta bene, ho sentito bene la palla. Oggi Karatsev è stato più forte di me. Ha giocato un match molto buono. Ho tentato di fare del mio meglio, di dare il 100%, ma appunto è stato migliore di me“. Di seguito invece il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante la sconfitta odierna con Aslannon è di certo insoddisfatto di quel che ha potuto vivere a, nell’ATP 250 dove è riuscito a raggiungere i quarti di finale. Il russo sfiderà Novak Djokovic, mentre per il sanremese si apre ora la fase più intensa della stagione rossa. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono in un, ho vinto un challenger poche settimane fa, sono venuto qui cone sensazioni. Ho fattoi match nelle quali, il mio corpo sta bene, ho sentito bene la palla. Oggiè stato più forte di me. Ha giocato un match moltoo. Ho tentato di fare del mio meglio, di dare il 100%, ma appunto è stato migliore di me“. Di seguito invece il ...

Advertising

OA_Sport : ATP Belgrado 2021: le parole di Gianluca Mager dopo la sconfitta con Aslan Karatsev - oktennis : Si è fermata ai quarti l’avventura di Gianluca Mager a Belgrado, fermato da Aslan Karatsev. Sarà il russo ad affron… - Eurosport_IT : Gianluca Mager out, niente semifinale del torneo ATP 250 di Belgrado ?? #EurosportTENNIS - zazoomblog : ATP Belgrado 2021: Gianluca Mager lotta ma deve lasciar strada ad Aslan Karatsev per la semifinale con Djokovic -… - zazoomblog : ATP Belgrado 2021: Gianluca Mager lotta ma deve lasciar strada ad Aslan Karatsev per la semifinale con Djokovic -… -