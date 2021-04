ATP Barcellona | super Sinner contro Rublev | semifinale sulla terra rossa

(Di venerdì 23 aprile 2021) Jannikconquista ladi: battuto in due set Andreyed approda inAnche abrilla la stella di Jannik: l’altoatesino batte in due set Andrey(numero 7 ATP) e si conquista la, a casa di Rafa Nadal. L’azzurro parte forte nel primo set, breakkando due volte il russo e chiudendo in scioltezza 6-2 dopo circa 40 minuti, annullando anche qualche palla break. Il clou del match è tutto nel secondo e decisivo set quandoruba il servizio nel settimo game e si porta 4-3 ma la macchina si inceppa e ...

Commenta per primo Altra importante vittoria per Jannik Sinner . Il 19enne tennista italiano ha battuto in due set (6 - 2, 7 - 6 al tie - break 8 - 6) il russo Andrey Rublev all'di. Domani in semifinale Sinner giocherà contro il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e il canadese Auger - Aliassime. Dall'altra parte del tabellone c'è lo spagnolo Rafa ...... e stacca il ticket per le semifinali di domani, in cui incontrerà il vincente del match tra il canadese Auger - Aliassime e il greco Stefanos Tsitsipas , fresco di primoMasters 1000 in carriera.Il programma del match – La presentazione del confronto Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev, valido per i quarti di ...Un martello: servizio e diritto, Sinner ha demolito anche Rublev, numero 7 al mondo e giocatore più vincente della stagione (26 vittorie contro le 18 di Jannick) così come aveva fatto ai quarti con ...