Ascolti TV | Giovedì 22 aprile 2021. Un Passo dal Cielo avanza (21.6% – 4,9 mln), record negativo per l’Isola (16.9% – 2,8 mln) (Di venerdì 23 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6: Daniele Liotti Nella serata di ieri, Giovedì 22 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.13 - l’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.148.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Undal6: Daniele Liotti Nella serata di ieri,22, su Rai1 la fiction Undal6 – I Guardiani ha appassionato 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.13 -dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.148.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 ...

Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030, Caveri: 'La Valle d'Aosta ascolti il suo territorio' Il prossimo appuntamento è per giovedì 29 aprile 2021, alle ore 11. Il tema del seminario sarà: "L'impatto della pandemia di Covid - 19 sulla politica internazionale: rischi e opportunità per l'...

