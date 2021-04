Amici: Samuele in crisi (Di venerdì 23 aprile 2021) I guanti di sfida lanciati per la puntata di sabato stanno mettendo in crisi alcuni degli allievi, ma non solo. Samuele, in particolare, sta preparando una nuova coreografia da lui ideata. Durante le prove, però, il ballerino non è sembrato soddisfatto e ha avuto un momento di grande crisi. Samuele, uno dei ballerini della squadra di Veronica Peparini, sta attraversando un momento non semplice all’interno della scuola di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) I guanti di sfida lanciati per la puntata di sabato stanno mettendo inalcuni degli allievi, ma non solo., in particolare, sta preparando una nuova coreografia da lui ideata. Durante le prove, però, il ballerino non è sembrato soddisfatto e ha avuto un momento di grande, uno dei ballerini della squadra di Veronica Peparini, sta attraversando un momento non semplice all’interno della scuola di Articolo completo: dal blog SoloDonna

