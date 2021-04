Vi spiego il Def di Draghi in attesa del Pnrr. L’analisi di Zecchini (Di giovedì 22 aprile 2021) Da un governo cosiddetto tecnico non si poteva aspettare altro che un programma economico molto trasparente nei numeri, nei limiti di azione e nei rischi, ossia un Documento di economia e finanza ben lontano dai reboanti annunci di misure rassicuranti sul futuro dell’economia, a cui siamo abituati da anni. Un documento asciutto nelle parole ed anche nella grande selva di tabelle e grafici, perché fornisce soltanto la cornice quantitativa di interventi i cui contenuti sono da mostrare nel prossimo programma Pnrr. Le proiezioni sugli andamenti dell’economia e delle finanze pubbliche nel quadriennio 2021-2024 sono relativamente caute in ragione dell’incertezza sull’impatto della pandemia in corso e non si prestano alle consuete critiche. Bisogna tuttavia saper leggere nella crudezza dei tanti numeri i significati impliciti, che non inducono a stare tranquilli, ma spronano ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Da un governo cosiddetto tecnico non si poteva aspettare altro che un programma economico molto trasparente nei numeri, nei limiti di azione e nei rischi, ossia un Documento di economia e finanza ben lontano dai reboanti annunci di misure rassicuranti sul futuro dell’economia, a cui siamo abituati da anni. Un documento asciutto nelle parole ed anche nella grande selva di tabelle e grafici, perché fornisce soltanto la cornice quantitativa di interventi i cui contenuti sono da mostrare nel prossimo programma. Le proiezioni sugli andamenti dell’economia e delle finanze pubbliche nel quadriennio 2021-2024 sono relativamente caute in ragione dell’incertezza sull’impatto della pandemia in corso e non si prestano alle consuete critiche. Bisogna tuttavia saper leggere nella crudezza dei tanti numeri i significati impliciti, che non inducono a stare tranquilli, ma spronano ...

