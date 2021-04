Veretout: “Un ottimo secondo tempo, abbiamo saputo soffrire” (Di giovedì 22 aprile 2021) Intervistato da Dazn, il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha commentato il pareggio contro l’Atalanta. Queste le parole del francese: “Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Che eravamo solo 1-0 e dovevamo tenere la testa alta. L’abbiamo fatto tutti insieme e penso che nel secondo tempo potevamo anche vincere. Dobbiamo giocare uomo contro uomo e se contro l’Atalanta perdi duelli poi loro fanno 70 metri palla al piede, diventa difficile. Dobbiamo avere aggressività e quando attacchiamo dobbiamo fargli male. Credo che oggi abbiamo rischiato un po’ nel primo tempo, ma potevamo vincere nella ripresa”. Tra una settimana c’è il Manchester United.“Oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Non è facile giocare contro l’Atalanta, ma abbiamo visto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Intervistato da Dazn, il centrocampista della Roma, Jordan, ha commentato il pareggio contro l’Atalanta. Queste le parole del francese: “Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Che eravamo solo 1-0 e dovevamo tenere la testa alta. L’fatto tutti insieme e penso che nelpotevamo anche vincere. Dobbiamo giocare uomo contro uomo e se contro l’Atalanta perdi duelli poi loro fanno 70 metri palla al piede, diventa difficile. Dobbiamo avere aggressività e quando attacchiamo dobbiamo fargli male. Credo che oggirischiato un po’ nel primo, ma potevamo vincere nella ripresa”. Tra una settimana c’è il Manchester United.“Oggiavuto un atteggiamento giusto. Non è facile giocare contro l’Atalanta, mavisto ...

Advertising

ruben_romano10 : @OfficialASRoma Hahahaha hahahaha. Fammo buone alle seghe. Bel allenatore. Un uttimo uomo. Cristante un'ottimo raga… - frango0o : RT @svbastian_: Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout Mkhitary… - VitoVaiPiano__ : RT @svbastian_: Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout Mkhitary… - mattiamaestri46 : RT @svbastian_: Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout Mkhitary… - svbastian_ : Passaggio del turno ma che sofferenza...i giovani dell'Ajax palleggiano in faccia per 94’ a campioni come Veretout… -