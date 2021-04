Uomini e Donne, Gianni Sperti critica Massimiliano Mollicone: "Hai rincorso Eugenia per il pubblico" (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Massimiliano Mollicone convince Eugenia a tornare ma Gianni Sperti nutre dei sospetti nei confronti del tronista. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella Puntata disu Canale5,convincea tornare manutre dei sospetti nei confronti del tronista.

