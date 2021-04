Tumori | Ail | ' terapie chemio-free e mirate vera rivoluzione per malattie sangue'

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Le possibilità di sopravvivere e guarire con una leucemia acuta promielocitica, nota come 'leucemia fulminante', prima inferiori al 20%, oggi sfiorano il 95% grazie a una terapia mirata, nonterapica, a base di triossido di arsenico combinato all'acido all-trans-retinoico, un derivato della vitamina A". Lo ha detto Sergio Amadori, presidente nazionale Ail (Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma), in occasione del convegno scientifico 'La sfida aicomplessi del: dallesenzafino all'immunoterapia con Car-T. Gli studi del presente e le speranze del futuro', che si è tenuto oggi in modalità virtuale, anticipando i temi di Leukemia 2021, il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, i cui lavori ...

... il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, promosso daper fare il punto sui progressi scientifici, i risultati e le cure sperimentali in tema didel sangue, dai mielomi ai ...... e Fondazione GIMEMA - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, che si terrà il 26 e 27 aprile.", oltre a occuparsi di assistenza e servizi per i pazienti affetti dadel sangue, ...Lo ha detto Sergio Amadori, presidente nazionale Ail (Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma), in occasione del convegno scientifico 'La sfida ai tumori complessi del sangue: dal ...“Fino a 20-25 anni fa il tasso di guarigione per i pazienti onco-ematologici era inchiodato intorno al 15-20%, oggi possiamo dire con grande soddisfazione che, grazie alla ricerca scientifica, siamo i ...