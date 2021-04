Traffico di rifiuti tra Puglia | Campania ed Abruzzo | sei misure cautelari | sequestro di 13100 tonnellate in ecoballe Carabinieri e Guardia di finanza

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione… - GDF : Traffico di #rifiuti tra #Campania, #Puglia e #Abruzzo. #GDF #Foggia, #Scico e @_Carabinieri_ eseguono 6… - repubblica : Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia e Abruzzo, sei misure cautelari: sequestrati beni per oltre un milione e m… - Alessan04138070 : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione crimi… - ManuPalo67 : I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti

In tilt ilnella zona della Ferrovia . Prima hanno organizzato un blocco stradale al corso ... l'azienda del Comune di Napoli per la raccolta dei'. APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Arzano, ...ditra Campania, Puglia e Abruzzo: sei misure cautelari eseguite, sequestrate 13.100 tonnellate dispeciali e beni per circa 1 milione 650 mila euro. Questi i numeri dell'...Con l'accusa di traffico e smaltimento illecito di rifiuti in aree non autorizzate, i militari della Guardia di Finanza di Foggia e i Carabinieri di Bari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal ...Questa mattina i manifestanti del "Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre" hanno paralizzato il centro di Napoli. "Adesso basta, vogliamo risposte concrete dalle Istituzioni" ...