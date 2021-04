Tecnologie sovrane e dove trovarle Il punto di Domitilla Benigni Elt

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il segreto per non perdere competitività nell’era digitale? Conoscere e sviluppare nuove, le cosiddette “emerging e disruptive”, e investire sulle competenze, cioè sulle persone e sulla loro formazione. Parola di, ceo e coo di Elettronica, presidente di Cy4Gate, la controllata del Gruppo specializzata nel dominio cibernetico, membro fondatore di “Women4Cyber”, la fondazione europea nata nel 2018 per favorire l’inclusione di genere in ambito informatico. L’abbiamo raggiunta proprio a margine della masterclass W4C tenuta qualche giorno fa, dedicata all’autonomia strategia nell’era digitale e al ruolo delle donne nella cyber-security. Ingegnere, negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito nel Vecchio continente sul concetto di “autonomia strategica europea”. Lei che definizione ne dà? Il concetto di autonomia ...