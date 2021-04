Superlega addio. Ceferin attacca ancora Agnelli: "Meglio ingenuo che bugiardo" (Di giovedì 22 aprile 2021) «Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è Meglio essere ingenuo che bugiardo . Sono solo ingenuo». Aleksander Ceferin è il grande vincitore della battaglia sulla Superlega. Sin da domenica,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021) «Potrei essere stato, ma dico sempre che èessereche. Sono solo». Aleksanderè il grande vincitore della battaglia sulla. Sin da domenica,...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Addio Superlega, Agnelli: 'Ma non vi dirò quanti mi hanno contattato in 24 ore per aderire' - matteosalvinimi : #SuperLega addio? Da milanista, da sportivo, da italiano dico: bene. Il calcio è di tutti, non di pochi ricchi.… - DiMarzio : #Superlega | Nuovo comunicato: dall'addio delle inglesi ai piani futuri - infoitsport : SuperLega addio con tante scuse - yebonavits : -