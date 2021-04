Scavi meno profondi per le grotte | gia a maggio si vedrà il nuovo Corso Matteotti

(Di giovedì 22 aprile 2021) JESI - Sarà a partire già dal mese diche nel tratto diinteressato dal cantiere del rifacimento - fra l'edicola ex libreria Cattolica e via Giorgini - comincerà a intravedersi ...

JESI - Sarà a partire già dal mese di maggio che nel tratto di Corso Matteotti interessato dal cantiere del rifacimento - fra l'edicola ex libreria Cattolica e via Giorgini - comincerà a intravedersi ...... era riemerso da una campagna dicondotti dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, ... aderendo più ogenuinamente a una élite colta e raffinata, intrisa del sapere filosofico greco, ...JESI - Sarà a partire già dal mese di maggio che nel tratto di Corso Matteotti interessato dal cantiere del rifacimento – fra l’edicola ex libreria Cattolica e ...PERUGIA - Nella ciclicità dell’epidemia da SARS-CoV-2 si alternano periodi in cui i contagi aumentano bruscamente ad altri in cui l’epidemia sembra spegnersi, magari ...