Rustico salato 7 vasetti | veloce facile e senza bilancia

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021), impastolievitazione pronto in 5 minuti, perfetto per salvare le vostre cene o come ricetta svuota frigo.Vi propongo una rivisitazione della classica torta 7dolce, ma in chiave salata! Ilé perfetta come ricetta svuota frigo, infatti può essere farcita con tanti tipi diversi di ingredienti, oppure avanzi di cibo dal frigo, sgocciolati di sugo ed olio, ovviamente. Potete spaziare con tutti i vari tipi di salumi, prosciutto crudo o cotto, affettati misti insieme ad olive e formaggi di ogni tipo. Ottima da proporre per arricchire buffet, antipasti o aperitivi , un impasto formidabile e...