Russo (Cap): ‘Economia circolare richiede impianti ma tempi troppo lunghi’ (Di giovedì 22 aprile 2021) “Economia circolare fa rima con impianti da realizzare. Se dobbiamo cambiare il modello economico, dobbiamo cambiare gli impianti che abbiamo. In media, per realizzare un impianto, dall’idea alla realizzazione, passano 7-8 anni e di solito 5-6 di questi anni sono legati a fasi autorizzative”. Così all’AdnKronos Alessandro Russo, presidente del gruppo Cap. “Da tempo chiediamo un sistema di semplificazioni, soprattutto con riferimento alle aziende pubbliche che hanno aggravi maggiori – continua Russo – Ci sottoponiamo volentieri alle normative sui controlli ma riteniamo che una revisione di alleggerimento, per esempio del codice dei contratti pubblici e del testo unico sulle partecipate, possa aiutare a mettere le nostre imprese, che sono quelle che in questo momento dovranno investire in maniera più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) “Economiafa rima conda realizzare. Se dobbiamo cambiare il modello economico, dobbiamo cambiare gliche abbiamo. In media, per realizzare un impianto, dall’idea alla realizzazione, passano 7-8 anni e di solito 5-6 di questi anni sono legati a fasi autorizzative”. Così all’AdnKronos Alessandro, presidente del gruppo Cap. “Da tempo chiediamo un sistema di semplificazioni, soprattutto con riferimento alle aziende pubbliche che hanno aggravi maggiori – continua– Ci sottoponiamo volentieri alle normative sui controlli ma riteniamo che una revisione di alleggerimento, per esempio del codice dei contratti pubblici e del testo unico sulle partecipate, possa aiutare a mettere le nostre imprese, che sono quelle che in questo momento dovranno investire in maniera più ...

