(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso un’operazione digiudiziaria volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che vede impegnati poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ed unità cinofile antidi. In pieno centro, a, è stata perquisita, dopo una serrata attività investigativa, un’abitazione occupata da un noto pluripregiudicato sorvegliato speciale. I poliziotti, supportati dall’intervento di Kira, pastore belga specializzato nella ricerca di stupefacenti dei Cinofilidi, dopo aver setacciato l’abitazione hanno sequestrato 12 kilogrammi di Hashish, 1,7 kilogrammi di Cocaina, 1 kg e 100 grammi di ...

Advertising

amnestyitalia : ?? L’ex poliziotto Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole dell’omicidio di #GeorgeFloyd. Un verdetto storico, un… - amnestyitalia : Nessuno dovrebbe aspettarsi di morire dopo essere stato fermato dagli agenti ma è esattamente quanto è successo a… - robertosaviano : #Chauvin è stato condannato per l'omicidio di George Floyd, dichiarato colpevole per tutti i capi d'accusa. Una sen… - ansiosacheck : @alcuneidee 1. Lo Stato deve garantire la dignità di tutti. Queste persone sono state dimenticate dal sistema e son… - anteprima24 : ** Polizia di Stato, a Nocera Inferiore scoperto un supermarket della #Droga ** -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato

Il suo studio medico èperquisito, sono state acquisite documentazioni e i numeri dei lotti ... Un ulteriore motivo che ha indotto alcuni dei pazienti a rivolgersi alla". Adesso la Mobile ...... un uomo di 86 anni, che però èricoverato con un codice giallo. Gli infermieri non sarebbero ... sono intervenuti gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto dellaLocal di Roma Capitale. Per ...Ricorso TAR Lazio avverso il concorso interno per titoli di servizio ed esami, a 116 posti per la nomina a vice sovrintendente della PS indetto con DM ...Ricorso TAR Lazio avverso il concorso interno per titoli di servizio ed esami, a 116 posti per la nomina a vice sovrintendente della PS indetto con DM ...