PlayStation Now, in arrivo l'upgrade che abilita il supporto a 1080p (Di giovedì 22 aprile 2021) A diversi anni dal suo lancio, PlayStation Now, il servizio di streaming di giochi di Sony, inizierà finalmente a offrire streaming di giochi a una risoluzione "Full HD", 1080p. Fino ad ora, i giocatori che utilizzavano il servizio di cloud gaming di Sony dovevano accontentarsi di una risoluzione di streaming massima di 720p. La notizia è arrivata per gentile concessione dell'account Twitter ufficiale di PlayStation, che ha annunciato che questa risoluzione aggiornata verrà lanciata "nelle prossime settimane in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone". Disponibile su tutto, da PS Vita a PS5 a PC, PlayStation Now è stato un passo avanti rispetto alla concorrenza dei giochi per console quando è entrato per la prima volta in beta test a metà 2014. L'elemento di streaming del servizio ha faticato ad ingranare inizialmente e ...

