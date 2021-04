Otto domande ancora aperte sulle varianti a cui la Scienza non dà risposte (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Quanto si sono diffuse le nuove varianti? In che modo incidono sulla malattia? Possono influenzare le terapie, i vaccini e i test esistenti? E ancora: Le varianti si possono diffondere l’infezione più facilmente da persona a persona? Possono causare malattie più lievi o più gravi in chi ne è infetto? Sono rilevate dai test virali attualmente disponibili e rispondono ai medicinali attualmente per curare le persone che hanno contratto il covid-19? Infine, possono modificare l’efficacia dei vaccini? Sono otto le questioni a cui nemmeno gli scienziati sanno fornire risposte precise e a dirlo è il Cdc statunitense (i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) con un articolo pubblicato ieri per fare il punto sul numero di varianti identificate negli Usa (About Variants of the Virus that Causes COVID-19): cinque. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Quanto si sono diffuse le nuove varianti? In che modo incidono sulla malattia? Possono influenzare le terapie, i vaccini e i test esistenti? E ancora: Le varianti si possono diffondere l’infezione più facilmente da persona a persona? Possono causare malattie più lievi o più gravi in chi ne è infetto? Sono rilevate dai test virali attualmente disponibili e rispondono ai medicinali attualmente per curare le persone che hanno contratto il covid-19? Infine, possono modificare l’efficacia dei vaccini? Sono otto le questioni a cui nemmeno gli scienziati sanno fornire risposte precise e a dirlo è il Cdc statunitense (i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) con un articolo pubblicato ieri per fare il punto sul numero di varianti identificate negli Usa (About Variants of the Virus that Causes COVID-19): cinque.

