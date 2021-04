Nel Lazio alleanza Regione-Università-Ue per sostenere le donne nelle discipline Stem

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “La presenza dei rettori qui oggi credo sia un segnale molto importante rispetto all’alleanza tra istituzioni e agenzie educative e formative, tra società civile e politica, oggi più che mai urgente per far fronte alle sfide che la pandemia e la ripresa ci impongono. È significativo che proprio oggi registriamo questa proposta di legge molto importante che concerne il contrasto ai pregiudizi e agli stereotipi di genere attraverso la promozione di percorsi formativi e il relativo sostegno all’ingresso nel mercato del lavoro, con un taglio specifico riguardo alle discipline tecnico-scientifiche cosiddetto Stem”. Così Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Lavoro in Consiglio regionale del Lazio in apertura dell’audizione in merito alla proposta di legge n. 256 del 17 novembre 2020 concernente ‘Disposizioni a favore delle donne della Regione Lazio per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione dell’apprendimento, della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della presenza nell’ambito lavorativo e dell’abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline Stem‘.

Advertising

nzingaretti : Oggi nel Lazio parte la vaccinazione anti #Covid19 della popolazione carceraria e della polizia penitenziaria. Mett… - Agenzia_Ansa : 'Circeo vendesi'. Una parte del celebre promontorio della Maga Circe, patrimonio storico, naturale e archeologico,… - ShooterHatesYou : Ho appena letto della guardia giurata che nel Lazio è andata a casa della cognata, con la pistola, si è messa a '… - battitomilan7 : RT @gianpy_83: La @FIGC valuta la possibilità di inserire Lazio-Torino nel programma delle partite di #EURO2020 - Alemilanista86 : RT @gianpy_83: La @FIGC valuta la possibilità di inserire Lazio-Torino nel programma delle partite di #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

Dopo la trasferta di Napoli laaffronterà il Milan in casaposticipo di lunedì prossimo: sarà questo il crocevia decisivo della stagione per capire se la formazione capitolina potrà essere ......ai giallorossi considerando che in giornata è previsto l'altro scontro diretto tra Napoli e. ... La vittoria in casa contro la Juventus potrebbe essere stata il risultato chiavefinale di ...La Lazio è a Napoli per sfidare la squadra di Gattuso nel posticipo della 32^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono arrivati ieri in sera in città e, essendo sbarcati tardi, hanno deciso di ...La Lazio è pronta a sfidare in Napoli in quello che è diventato lo stadio "Diego Armando Maradona". E proprio per le vie della città il ricordo del ...