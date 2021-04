' Ndrangheta al volante dei trasporti a Bergamo | camion bruciati per non avere concorrenti

(Di giovedì 22 aprile 2021) La verità ha "covato" sotto le ceneri di un incendio per sette anni, ma alla fine è emersa: il rogo che nel febbraio del 2014 a Seriate, alle porte di, aveva distrutto decinedidi una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta volante

Quotidiano online

... surichiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, hanno messo in custodia cautelare 13 persone, sospettate di essere legate a un clan della ', con accuse che vanno dall'estorsione ......svolte dagli agenti della Questura di Crotone nell'ambito del piano nazionale "Focus '". ... Il personale della Squadrain esecuzione di Ordinanza di convalida dell'arresto e ...L’ex scuola diventata un deposito per la droga. Sequestrati due chili di marijuana rinvenuti in due buste nell’edificio abbandonato CROTONE – Un chilo di marijuana è stato scoperto e sequestrato dagli ...Nota congiunta dei sindaci del comprensorio dell'Empolese Valdelsa: "Chiediamo agli organi preposti la tutela della salute pubblica e ambientale" ...