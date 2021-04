Napoli, tentano “truffa dello specchietto”, ma c’era la polizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati due agenti della Squadra Mobile di Napoli, entrambi non in servizio, ad accorgersi che si trattava della cosiddetta “truffa dello specchietto”, un tentativo di estorsione ai danni di un automobilista scoperto grazie all’intervento dei poliziotti. L’episodio è avvenuto ad Arzano, in provincia di Napoli, e le indagini sono scattate il 4 maggio 2020. Ieri mattina, tra Napoli e Casalnuovo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato due pregiudicati, ritenuti gli autori del tentativo di estorsione: si tratta di Alessio Ferdinandi, di 26 anni, e di Giovanni Prato, di 25 anni. Entrambi sono accusati di tentata estorsione aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati identificati grazie all’analisi degli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati due agenti della Squadra Mobile di, entrambi non in servizio, ad accorgersi che si trattava della cosiddetta “”, un tentativo di estorsione ai danni di un automobilista scoperto grazie all’intervento dei poliziotti. L’episodio è avvenuto ad Arzano, in provincia di, e le indagini sono scattate il 4 maggio 2020. Ieri mattina, trae Casalnuovo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato due pregiudicati, ritenuti gli autori del tentativo di estorsione: si tratta di Alessio Ferdinandi, di 26 anni, e di Giovanni Prato, di 25 anni. Entrambi sono accusati di tentata estorsione aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati identificati grazie all’analisi degli ...

