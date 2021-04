Napoli-Lazio, Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, gli azzurri e la Lazio si daranno battaglia in un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Un posticipo con i fiocchi che tutti i tifosi non vorranno perdere. Napoli-Lazio alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Di Bello di Brindisi I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera allo Stadio Diego Armando Maradona di, gli azzurri e lasi daranno battaglia in un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Un posticipo con i fiocchi che tutti i tifosi non vorranno perdere.alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Di Bello di Brindisi Iazzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

