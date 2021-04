Michelle Hunziker torna con All Together Now: c’è la data (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo le polemiche, la bella notizia per Michelle Hunziker che vede arrivare la conferma per il suo All Togheter Now, lo show musicale da lei condotto Periodo pieno per Michelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo le polemiche, la bella notizia perche vede arrivare la conferma per il suo All Togheter Now, lo show musicale da lei condotto Periodo pieno per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - tuttopuntotv : All Together Now, confermata la quarta edizione con Michelle Hunziker #AllTogetherNow #MichelleHunziker - laRoyalBlood_ : RT @jagermeistaaahh: In un paese serio, Michelle hunziker sarebbe stata licenziata in tronco dopo essersi difesa dicendo che anche la sua f… -