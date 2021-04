Mantovani Cida a Brunetta | “Interventi sulla Pa rapidi sì | ma con ridisegno complessivo”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Il messaggio che vorrei dare al ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, è quello di intervenire sì rapidamente, ma con un disegno molto chiaro che parta soprattutto da undelle Pubbliche Amministrazioni tenendo presente le loro specificità”. Lo ha dichiarato Mario, presidente della, nel corso della presentazione in streaming del 1° Rapporto-Censis “Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere – Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la buona gestione dei fondi Ngeu e non solo”. “Quindi le prime competenze da inserire -auspica- sono quelle strettamente organizzative, ovviamente aggiornate e contemporanee, con persone che abbiano molto chiaro cosa significa un’organizzazione completamente ...

Adnkronos

... serve un grande sforzo di ricostruzione, prima ridisegnando l'organizzazione e poi inserendo nuove competenze " ha detto il presidente di, Mario" Il Pnrr deve diventare l'opportunità ...... serve un grande sforzo di ricostruzione, prima ridisegnando l'organizzazione e poi inserendo nuove competenze " ha detto il presidente di, Mario" Il Pnrr deve diventare l'opportunità ...ROMA (ITALPRESS) – Per gli italiani la managerialità è un valore, e poiché la Pubblica amministrazione è decisiva per il buon esito del Next Generation Eu, è tempo di iniettare figure e culture manage ...In Italia i manager sono pochi (3,5 su 100 dipendenti, contro il 10% di altri Stati) Nella Pubblica amministrazione convivono ancora sacche di inefficienza con punte d’eccellenza Per il buon esito del ...