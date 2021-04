Lo squisito Artusi | cuoco colto e letterato

(Di giovedì 22 aprile 2021) Come lo capisco, io che non mi sono ancora rassegnato, io che non intendo subire i menu colonizzati e che quando leggo "chips", "crumble", "lime", passo al piatto successivo e pazienza se mi piace ...

il Giornale

