Non solo i mancati introiti della Superlega. La Juventus potrebbe arrivare a spendere fino a Quasi 100 milioni di euro nelle prossime sessioni di calciomercato per i riscatti di Morata… L'articolo Juventus, non solo la 'grana' Superlega Quasi 100 milioni per i riscatti! è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

tancredipalmeri : A occhio e croce la Heineken non sponsorizzerà Juventus e Real Madrid. Presi in giro dagli sponsor, che assoluto d… - Agenzia_Ansa : Falsa partenza per la Superlega. A poco più di 48 ore dalla nascita già perde i pezzi. Tutte e sei le inglesi rinu… - Agenzia_Ansa : #Superlega, Perez: 'Juventus e Milan non hanno lasciato. Il progetto è in stand-by, ma la società esiste ancora' - dicofilo : RT @italiaregia: #Gravina “Non si può punire un’idea” #Inter #Milan #Juventus... peccato non fosse un’Ida ma un contratto firmato #SuperLeg… - SwanMarco : @Striscia siete la vergogna, la becera finta figura della parodia. Idioti #milan e #inter non fanno parte della… -