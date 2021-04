Italia in giallo dal 26 aprile, strappo della Lega sul coprifuoco (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 aprile tornano le zone gialle, riaprono i ristoranti anche a cena (solo all'aperto), via libera agli spettacoli, ma il coprifuoco resta alle 22. Ed è stata quest'ultima misura al centro dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26tornano le zone gialle, riaprono i ristoranti anche a cena (solo all'aperto), via libera agli spettacoli, ma ilresta alle 22. Ed è stata quest'ultima misura al centro dello ...

