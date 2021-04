Il problema di Conte leader del MoVimento 5 Stelle | Casaleggio e Di Battista vogliono fare un altro partito?

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi La Stampa si occupa in un retroscena a firma di Ilario Lombardo del destino di Giuseppe. Che sta tessendo la tela del suo prossimo incarico, ovvero quello di Capo Politico deltra chiamate con Enrico Letta e Goffredo Bettini e le ansie dei grillini per il terzo mandato. E con due problemi da risolvere con un nome e un cognome: Davidee Alessandro Di. Il quotidiano racconta cheha vicino a sé i collaboratori più fedeli: il portavoce Rocco Casalino, Maria Chiara Ricciuti, il social media manager Dario Adamo. A loro ha confidato la sua convinzione: “Il M5S deve diventare una tutti gli effetti”. Oggi intanto scade l’ultimatum dijr. su Rousseau: o i parlamentari pagano le quote ...

Unda cui sembra che proprio non riusciamo a uscire. Il linciaggio è da tempo l'unica ... esortando esplicitamente Giuseppea cogliere l'occasione per esautorare Grillo dalla guida del ...... a terra Barella dopo uno scontro fortuito con Marchizza, nessunper il giocatore che si ... Poche variazioni invece perche rispetto alla gara con il Napoli inserisce Perisic per Darmian ...Mentre Conte prepara le ultime mosse prima dell'incoronazione, è sempre più forte il sospetto che Casaleggio stia studiando, assieme al suo braccio destro Enrica Sabatini e a Di Battista, un progetto ...Grillo chiama a raccolta i big del movimento per difendere il figlio. La tentazione di Conte: mollare tutto e avvicinarsi di più ai dem ...