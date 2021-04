Gerry Scotti | la sorpresa ai ragazzi di Amici finisce in lacrime | “Mi avete fatto commuovere”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Grossanella scuola di20. E. È successo tutto nel daytime, quando Maria De Filippi in persona ha chiamato iin studio per una gara di canto molto importante. Qui il primo ‘colpo al cuore’ per i cantanti: in palio per il vincitore il videoclip del proprio inedito, realizzato in collaborazione con Witty. L’entusiasmo era già a mille ma certamente gli allievi non si aspettavano un altro colpo di scena. E invece, dopo qualche momento di suspense, la conduttrice ha annunciato con un filmato chi sarebbe stato il giudice speciale: uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico di tutte le età, ovvero. Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Tancredi e Raffaele non sono riusciti a trattenere lo stupore e la grande emozione.Ma anche lo stesso ...