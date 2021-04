Fonseca e Gasperini post Roma-Atalanta (Di giovedì 22 aprile 2021) All’Olimpico Roma e Atalanta pareggiano 1 a 1 grazie alle reti di Malinovskyi e Cristante. hanno commentato il match. Ecco le loro dichiarazioni. Cos’ha detto Fonseca? L’allenatore giallorosso ha commentato così il pareggio rimediato all’Olimpico contro la Dea: “Non è facile affrontare una squadra come l’Atalanta. Ha vinto nove delle ultime dieci partite e noi abbiamo deciso di rischiare e pressare alto. Avevamo il problema dei loro contropiede. Nel primo tempo abbiamo comunque dimostrato personalità e nella ripresa, anche prima dell’espulsione, eravamo messi meglio”. Come mai i lanci lunghi? “Sono situazioni diverse. Ho visto una squadra giocare contro l’Atalanta. La squadra giocava lungo solo quando c’era pressione in fase di costruzione, ma iniziare a giocare sempre dal basso con una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) All’Olimpicopareggiano 1 a 1 grazie alle reti di Malinovskyi e Cristante. hanno commentato il match. Ecco le loro dichiarazioni. Cos’ha detto? L’allenatore giallorosso ha commentato così il pareggio rimediato all’Olimpico contro la Dea: “Non è facile affrontare una squadra come l’. Ha vinto nove delle ultime dieci partite e noi abbiamo deciso di rischiare e pressare alto. Avevamo il problema dei loro contropiede. Nel primo tempo abbiamo comunque dimostrato personalità e nella ripresa, anche prima dell’espulsione, eravamo messi meglio”. Come mai i lanci lunghi? “Sono situazioni diverse. Ho visto una squadra giocare contro l’. La squadra giocava lungo solo quando c’era pressione in fase di costruzione, ma iniziare a giocare sempre dal basso con una ...

Advertising

Italiajin21 : Serie A Roma 1-1 Atalanta | Gasperini & Fonseca Post Match Press Conference | Se... - FCirocchi : @RInfascelli @DAZN_IT Pure la tua pseudo collega che prende vigliaccamente in giro Fonseca non appena finito il col… - alex_asr : Salvo solo la Grinta nel Finale e Dzeko .. Il Resto ..Presi a Pallonate... +++ #ASRoma #Roma #RomaAtalanta… - FCirocchi : >>parlando vigliaccamente alle spalle di Fonseca non appena finita l'intervista con la complicità di quel coglione… - AleCat_91 : ROMA - ATALANTA 1-1: CRISTANTE È UN TOTTI PIÙ DUTTILE TATTICAMENTE -