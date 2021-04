Fedriga: "Ristoranti aperti ma coprifuoco alle 22 è una presa in giro" (Di giovedì 22 aprile 2021) « Chiudere alle 22 o alle 23 non credo sia un problema pandemico . Ma se si è deciso di aprire i Ristoranti all’aperto anche la sera, bisogna dare la possibilità di stare aperti. Se un cliente deve... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021) « Chiudere22 o23 non credo sia un problema pandemico . Ma se si è deciso di aprire iall’aperto anche la sera, bisogna dare la possibilità di stare. Se un cliente deve...

LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - M_Fedriga : Aperture bar e ristoranti dal 26 aprile. Recepita la proposta della Conferenza delle @regioni_it . Bene. - borghi_claudio : @liberomondo2016 @M_Fedriga Da nessuna parte nel documento di parla di tamponi per i ristoranti - altrogiornorai1 : “Bisogna mettere bar e ristoranti nelle condizioni di lavorare. Il coprifuoco alle 22 gli impedisce di farlo”… - AgostinisV : Quindi per riassumere le Regioni chiedono meno aperture per le scuole (chiedevano 60% ma Cdm ha deciso 70% e Fedrig… -