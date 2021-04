Elena uccisa ad Aosta: fermato Gabriel Falloni per il suo omicidio (Di giovedì 22 aprile 2021) Si risolve nel giro di pochi giorni il giallo che ha tenuto una intera regione con il fiato in sospeso dopo che una donna era stata ritrovata morta nella sua casa. Oggi la svolta con le ultime notizie che arrivano da Aosta. E‘ stato arrestato infatti Gabriel Falloni, 36 anni, originario di Sorso (Sassari) e residente in Valle d’Aosta. L’uomo è accusato dell’omicidio di Elena Raluca Serban, la trentaduenne strangolata e poi accoltellata alla gola domenica scorsa nel suo appartamento di Aosta. La vittima era di origine romena e risultava residente in provincia di Lucca, dove risiede la sorella. Falloni deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il presunto assassino di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021) Si risolve nel giro di pochi giorni il giallo che ha tenuto una intera regione con il fiato in sospeso dopo che una donna era stata ritrovata morta nella sua casa. Oggi la svolta con le ultime notizie che arrivano da. E‘ stato arrestato infatti, 36 anni, originario di Sorso (Sassari) e residente in Valle d’. L’uomo è accusato dell’diRaluca Serban, la trentaduenne strangolata e poi accoltellata alla gola domenica scorsa nel suo appartamento di. La vittima era di origine romena e risultava residente in provincia di Lucca, dove risiede la sorella.deve rispondere divolontario aggravato dalla crudeltà. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il presunto assassino di ...

LaStampa : Giallo di Aosta, uccisa dal cliente stupratore seriale: l’ultimo sfregio sul corpo di Elena - youtgnet : Elena, uccisa a coltellate ad Aosta: l'assassino è un sardo che odia le donne - infoitinterno : Giallo di Aosta, uccisa dal cliente stupratore seriale: l’ultimo sfregio sul corpo di Elena - infoitinterno : Elena uccisa in casa ad Aosta, svolta nelle indagini: arrestato un sospetto per omicidio - elena_elnmrl15 : RT @Leonard13___: All'aperto non ci si contagia, ma vogliono prorogare il #coprifuoco fino al 31 luglio. La democrazia è stata definitivam… -