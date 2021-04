Dybala su Cr7 | “Vuole sempre vincere e se perde diventa intrattabile per qualche minuto”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Parlando in una diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports, Paulofa un primo bilancio della stagione che sta per concludersi “Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la coppa Italia contro l’Atalanta, ma lo scudetto finirà all’Inter ed è stato un anno differente per la Juventus: abbiamo cambiato tanto, speriamo che di far meglio nella prossima stagione e di imparare dagli errori“. La Joya racconta del suo rapporto con Cristiano Ronaldo “Io e Cristiano ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol con la Juve: a me ne manca uno, a lui tre., anche in allenamento, e seper“. Su Messi “Si è parlato di un suo possibile approdo alla ...

"Io e Ronaldo ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol con la Juventus: a me ne manca uno, a lui tre", così Paulo, attaccante bianconero, svela un testa a testa che lo vede protagonista con il campione bianconero. "Vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche ...Ma questo non basta, perché ancheè stato autore di una prova sottotono contro il Parma . La ... Nel mezzo, due assist di Cuadrado e sprazzi di. Ancora, qualche borbottio di Ronaldo e gesti ...Su Twitch: "Un anno differente per la Juventus, dobbiamo imparare dagli errori. Con Ronaldo abbiamo una sfida a chi arriva prima a 100 gol" ...1 Cristiano Ronaldo può stare ancora comodo sul trono del gol della Serie A, Lukaku ha steccato contro lo Spezia e la distanza di 4 gol permane, 25 per il portoghese 21 per il belga. Ma questo non bas ...