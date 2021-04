DEF: discussione in corso al Senato, voto in serata (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ in corso al Senato la discussione generale Documento di Economia e Finanza (DEF), unito alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per un valore di 40 miliardi di euro, destinato a finanziare le misure previste nel Dl Sostegni bis in via di finalizzazione. Il Parlamento darà il via libera con due voti separati, uno sul DEF ed uno sull’autorizzazione allo scostamento, attesi in serata. I provvedimenti sono stati licenziati ieri dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama che ha conferito mandato ai relatori, Antonella Faggi e Dieter Steger. Frattanto è stata depositata in Senato la risoluzione sul DEF della maggioranza, che impegna il governo a gestire la pandemia mediante un attento monitoraggio della situazione epidemiologica, in modo da “mantenere in equilibrio” le esigenze ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ inallagenerale Documento di Economia e Finanza (DEF), unito alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per un valore di 40 miliardi di euro, destinato a finanziare le misure previste nel Dl Sostegni bis in via di finalizzazione. Il Parlamento darà il via libera con due voti separati, uno sul DEF ed uno sull’autorizzazione allo scostamento, attesi in. I provvedimenti sono stati licenziati ieri dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama che ha conferito mandato ai relatori, Antonella Faggi e Dieter Steger. Frattanto è stata depositata inla risoluzione sul DEF della maggioranza, che impegna il governo a gestire la pandemia mediante un attento monitoraggio della situazione epidemiologica, in modo da “mantenere in equilibrio” le esigenze ...

