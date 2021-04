De Zerbi porta a termine la rivincita dei poveri sulla SuperLega (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la disfatta della SuperLega, scrive il Corriere dello Sport, ieri è arrivato anche la rivincita dei poveri con il Milan si è fatto battere dal Sassuolo con una doppietta del giovanissimo Raspadori. ecco cosa intendeva De Zerbi, quando alla vigilia aveva annunciato l’irriverente colpo di stato delle big di mezza Europa. Esistono dei valori, nello sport, che vanno rispettati, perché non sempre vince il più forte e il più ricco Ma non solo il Sassuolo, anche il Parma e lo Spezia hanno messo molta paura rispettivamente a Juve e Inter, come se vi fosse una sorta di giustizia divina decisa a punirli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la disfatta della, scrive il Corriere dello Sport, ieri è arrivato anche ladeicon il Milan si è fatto battere dal Sassuolo con una doppietta del giovanissimo Raspadori. ecco cosa intendeva De, quando alla vigilia aveva annunciato l’irriverente colpo di stato delle big di mezza Europa. Esistono dei valori, nello sport, che vanno rispettati, perché non sempre vince il più forte e il più ricco Ma non solo il Sassuolo, anche il Parma e lo Spezia hanno messo molta paura rispettivamente a Juve e Inter, come se vi fosse una sorta di giustizia divina decisa a punirli. L'articolo ilNapolista.

