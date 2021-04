Crisanti: “Chi apre si assuma responsabilità dei morti” (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – “Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica, chi fa questa scelta sulle riaperture dovrebbe mostrare i numeri. Chi apre si deve assumere la responsabilità dei decessi che si verificheranno. Se il governo non ha questi dati, glieli calcoleremo noi. Le misure in atto non sono sufficienti per abbassare la curva”. Il professor Andrea Crisanti si esprime così commentando le misure previste dal decreto riaperture. “Il pass vaccinale aggiunge l’insulto alla beffa. In Italia ci sono persone che non potevano vaccinarsi e si sono vaccinate. Il pass vaccinale va introdotto quando tutti hanno avuto la possibilità di vaccinarsi”, dice a Piazzapulita. La riapertura delle scuole, dice Crisanti, è pericolosa anche e soprattutto per quello che avviene fuori dalle classi: “Sui mezzi pubblici ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – “Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica, chi fa questa scelta sulle riaperture dovrebbe mostrare i numeri. Chisi deve assumere ladei decessi che si verificheranno. Se il governo non ha questi dati, glieli calcoleremo noi. Le misure in atto non sono sufficienti per abbassare la curva”. Il professor Andreasi esprime così commentando le misure previste dal decreto riaperture. “Il pass vaccinale aggiunge l’insulto alla beffa. In Italia ci sono persone che non potevano vaccinarsi e si sono vaccinate. Il pass vaccinale va introdotto quando tutti hanno avuto la possibilità di vaccinarsi”, dice a Piazzapulita. La riapertura delle scuole, dice, è pericolosa anche e soprattutto per quello che avviene fuori dalle classi: “Sui mezzi pubblici ...

Piazzapulita, Crisanti: "Serve l'obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici" "Bisogna imporre le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici". E' la proposta lanciata dal professor Andrea Crisanti . direttore di ...

