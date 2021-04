Covid, CIG: da aprile 2020 autorizzate oltre 5 miliardi ore (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – A marzo sono state autorizzate 641,9 milioni di ore di cassa integrazione. oltre 5 miliardi le ore autorizzate per emergenza sanitaria nel periodo aprile 2020 – marzo 2021. Lo ha reso noto l’INPS. Nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2021 sono state 282 milioni, quasi interamente riferite all’emergenza sanitaria, +974,8% in più rispetto a febbraio (26,2 milioni). A marzo 2020 le ore autorizzate erano state 12,7 mln. Per la cassa integrazione straordinaria sono state autorizzate 17,5 mln di ore, di cui 1,3 mln per solidarietà, con un incremento del 141% rispetto a marzo 2020 (7,3 milioni). Rispetto a febbraio 2021 si registra una variazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – A marzo sono state641,9 milioni di ore di cassa integrazione.le oreper emergenza sanitaria nel periodo– marzo 2021. Lo ha reso noto l’INPS. Nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinariaa marzo 2021 sono state 282 milioni, quasi interamente riferite all’emergenza sanitaria, +974,8% in più rispetto a febbraio (26,2 milioni). A marzole oreerano state 12,7 mln. Per la cassa integrazione straordinaria sono state17,5 mln di ore, di cui 1,3 mln per solidarietà, con un incremento del 141% rispetto a marzo(7,3 milioni). Rispetto a febbraio 2021 si registra una variazione ...

Advertising

News24_it : Inps: con Covid oltre 5 mld ore di cig, 620 mln a marzo. Boom di richieste, 4 volte quelle di febbraio. [ 2021-04-22T09:33:14.000Z] - SassiLive : UIL: 5,4 MILIONI DI ORE CIG RICONOSCIUTE IN BASILICATA PER EMERGENZA COVID NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 - AleLoRusso : RT @AngeloDeianaTW: Il #Report sugli scenari economici 2021 segnala per l’autunno l’innesco di gravi problemi che colpiranno il sistema. Il… - OperaFisista : Inps: con Covid oltre 5 mld ore di cig, 620 mln a marzo - Ultima Ora - ANSA - lorenzino902 : Inps: con Covid oltre 5 mld ore di cig, 620 mln a marzo -