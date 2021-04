Covid | Castex conferma | in Francia lunedì riaprono le scuole

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Daprossimo, 26 aprile, tutti i bambini delle materne e delle elementari, così come i loro insegnanti, torneranno in classe": lo hato, in una conferenza stampa, il primo ministro ...

Parigi, 22 apr 18:27 - Entro la fine di questa settimana 14 milioni di persone in Francia avranno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus, l'equivalente..."Abbiamo ascoltato queste voci - ha detto- ma riteniamo che allungare l'assenza da scuola produca negli allievi gravi problemi non solo educativi, ma anche psicologici. Per questo, ci ...Entro la fine di questa settimana 14 milioni di persone in Francia avranno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus, ..."Da lunedì prossimo, 26 aprile, tutti i bambini delle materne e delle elementari, così come i loro insegnanti, torneranno in classe": lo ha confermato, in una conferenza stampa, il primo ministro fran ...