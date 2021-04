Come se l’è cavata fino a oggi Draghi con il rischio calcolato (Di giovedì 22 aprile 2021) Che cos’è il rischio calcolato (o ragionato) chiamato in causa da Mario Draghi, un po’ a sorpresa, per riaprire il Paese? Un’ovvietà? Una sofisticata tecnica decisionale? Un escamotage per dare lustro a decisioni controverse? La definizione dei manuali di management è lapidaria: trattasi del “criterio volto ad evitare l’esposizione a un rischio senza la prospettiva di un maggior vantaggio”. La sua applicazione interessa tutte le attività umane. Ma non per questo è così banale. Nel giugno del 1942 sulla base di questo principio l’ammiraglio Chester Nimitz, comandante in capo delle forze navali americane nel Pacifico, condusse la battaglia delle Midway e spianò la strada alla sconfitta finale del Giappone. oggi quella battaglia si studia nelle accademie navali del mondo. Draghi non ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Che cos’è il(o ragionato) chiamato in causa da Mario, un po’ a sorpresa, per riaprire il Paese? Un’ovvietà? Una sofisticata tecnica decisionale? Un escamotage per dare lustro a decisioni controverse? La definizione dei manuali di management è lapidaria: trattasi del “criterio volto ad evitare l’esposizione a unsenza la prospettiva di un maggior vantaggio”. La sua applicazione interessa tutte le attività umane. Ma non per questo è così banale. Nel giugno del 1942 sulla base di questo principio l’ammiraglio Chester Nimitz, comandante in capo delle forze navali americane nel Pacifico, condusse la battaglia delle Midway e spianò la strada alla sconfitta finale del Giappone.quella battaglia si studia nelle accademie navali del mondo.non ...

