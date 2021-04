Borsa: in Europa avvio positivo, Parigi +0,32% (Di giovedì 22 aprile 2021) avvio in rialzo per i principali listini europei. Francoforte guadagna lo 0,37%, Parigi lo 0,32% mentre Londra alle prime battute della seduta mostra un crescita più cauta (+0,15%). . 22 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021)in rialzo per i principali listini europei. Francoforte guadagna lo 0,37%,lo 0,32% mentre Londra alle prime battute della seduta mostra un crescita più cauta (+0,15%). . 22 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: in Europa avvio positivo, Parigi +0,32% Avvio in rialzo per i principali listini europei. Francoforte guadagna lo 0,37%, Parigi lo 0,32% mentre Londra alle prime battute della seduta mostra un crescita più cauta (+0,15%). . 22 aprile 2021

Borsa: verso avvio positivo in Europa in attesa di Bce, giu' il petrolio Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, che puntano a confermare i guadagni della vigilia grazie alle indicazioni positive che arrivano dalla stagione delle trimestrali. Segnali ...

Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali, Milano +0,65%

Borsa: in Europa avvio positivo, Parigi +0,32% Avvio in rialzo per i principali listini europei. Francoforte guadagna lo 0,37%, Parigi lo 0,32% mentre Londra alle prime battute della seduta mostra un crescita più cauta (+0,15%). (ANSA). (ANSA) ...

