Apple ricattata dagli hacker | vogliono 50 milioni | altrimenti i segreti della produzione diventeranno pubblici

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il gruppo di cybercriminali REvil è penetrato nei serve di uno degli assemblatori die ha sottratto dati su prodotti attualmente in fase di, alcuni non ancora annunciati. Chiesto un riscatto di 50....

Digital_Day : Un brutta storia. Come quella di Acer i mesi scorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Apple ricattata

DDay.it - Digital Day

Mentre Apple presentava i nuovi iMac ... materiale che viene attualmente utilizzato per ricattare due aziende, non pubblicheremo informazioni sui dati sottratti e neppure fotografie o schemi. Non ci ...Apple ha subito un attacco da parte degli hacker di "REvil" che ora ricattano l'azienda minacciando di pubblicare documenti riservati.