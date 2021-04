Agnelli nemico numero uno | i club di Serie A vogliono fargli causa

(Di giovedì 22 aprile 2021) I presidenti diA sono furiosi con. Aluno bianconero verrebbe imputato il dietrofront sui fondi Ancora problemi per Andrea. Come rivela il Corriere della Sera, i presidenti diA sarebbero infuriati con Andreae Beppe Marotta per la vicenda che ha riguardato l’ingresso dei fondi di private equity. I due hanno infatti fatto dietrofront sulla questione e secondi i vari dirigenti il motivo sarebbe proprio l’idea di entrare nella Superlega. Come rivela il quotidiano, più di un presidente ora starebbe valutando l’ipotesi di farper danni ad, considerato responsabile del fallimento dell’operazione. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNapoli24 : - napolista : Repubblica: #Roma, #Torino e #Genoa, vogliono intraprendere un’azione di responsabilità contro #Agnelli Il preside… - iceman_63 : @glmdj @andagn @juventusfc Parliamoci chiaro, hanno sottovalutato il nemico e ne sono usciti scornati. Però potrebb… - quelloconlat : mi dispiace umanamente per Agnelli, quello stato d'animo non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico poi può aver… - fbauschan : @ColpogobboYtube Sei un ottimista, le milanesi sono già state assolte con formula piena e i loro delitti sono tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli nemico

Calcio News 24

Il presidente della Juve, e ideatore della SuperLega, è considerato ilpubblico numero uno e anche altri club valutano azioni legali Andreaal San Paolo Al momento, come riporta Repubblica, Andrea, il presidente della Juve e ideatore della ......e la Uefa Le 48 ore di follia del mondo del calcio si sono chiuse con la sconfitta deldel ... Non importa che tu ti chiami Perez o, Barcellona o Manchester United, non sarai mai più ...“Al momento niente dimissioni, ipotesi rimbalzata già martedì e smentita a tutti i livelli”. Si parte da qui. Ma Andrea Agnelli, pur non facendo finora un passo indietro, non è ancora certo di rimaner ...Il presidente della Juventus è accusato dagli altri club di A di aver fatto perdere 1,7 miliardi sabotando l'operazione fondi.