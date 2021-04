Vittorio Spada ai domiciliari viene accolto dai fuochi d'artificio: i magistrati lo rispediscono in carcere a Rebibbia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una accoglienza che non poteva passare inosservata. fuochi d'artificio e mortaretti per dare il 'benvenuto' a Vittorio Spada , nome di primo piano del clan omonimo attivo ad Ostia, al suo arrivo ad ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una accoglienza che non poteva passare inosservata.d'e mortaretti per dare il 'benvenuto' a, nome di primo piano del clan omonimo attivo ad Ostia, al suo arrivo ad ...

