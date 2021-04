Video Grillo | Travaglio | “Non ha sbagliato a difendere figlio | ma su ragazza errori”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche Marcocommenta ildi Beppeche difende ildalle accuse di stupro e che ha provocato un terremoto nel mondo politico. “L’altroieri – scrivenel suo fondo sul Fatto Quotidiano – non ho commentato ildi Beppeche difende ilCiro dall’accusa di stupro di gruppo: da padre di un ragazzo e di una, ho vissuto per anni nell’incubo che potesse accadere loro qualcosa in una serata alcolica. Quindi sì, un po’ mi sono immedesimato. Ora però molti lettori mi chiedono che ne penso.non hasuo. E fanno ribrezzo quanti, col ditino alzato, deplorano la sua rabbia: vorrei vedere ...

valigiablu : Il video di Grillo spiega bene la paura delle donne di denunciare | @Giulia_B - CottarelliCPI : Ho visto solo oggi il video di #Grillo. Una sola parola per commentare: agghiacciante. - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - Daniela54092686 : RT @lauracesaretti1: Comunque peggio di Grillo riescono ad essere solo i suoi seguaci che oggi lo criticano dolenti perché “col video ha tr… - blu_patty : RT @Libero_official: #Senaldi e le polemiche per il video di #Grillo sul figlio accusato di stupro: 'Solo adesso il #Pd scopre chi è Beppe?… -

Ilin cui Beppedifende il figlio indagato insieme ad altre tre persone per violenza sessuale di gruppo è stato usato in vari modi. C'è chi l'ha ripreso per attaccare politicamente, ...Ovviamente non sono mancati commenti volgari, ma ce ne sono alcuni che dovrebbero far riflettere la famigliasulla gestione mediatica (nata e costruita da loro) su questa vicenda. Ciro...Giulia Siviero lavora al Post, collabora con il Manifesto e si occupa di questioni maschili e movimenti delle donne. Femminista, si è formata con il pensiero della differenza sessuale e fa parte di No ...Nel video in cui Beppe Grillo difende il figlio indagato per violenza sessuale di gruppo ci sono tutti i meccanismi e i pregiudizi del patriarcato che si manifestano quando si parla di stupro. Leggi ...