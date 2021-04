Traffico Roma del 21-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione terminata alle 14:30 circa la manifestazione in piazza Santi Apostoli nel centro didiversi disagi nelle zone limitrofe durante la protesta e le chiusura algli spostamenti Sono comunque in via di normalizzazione su tutta l’area poco ilma comunque in aumento sulla Grande Raccordo Anulare presenti l’esterna tra Laurentina e Appia e su entrambe le carreggiate tra Tiburtina e Prenestina in particolare per un incidente avvenuto sull’ esterna vicino lo svincolo della A24 Maggiore attenzione sulla tangenziale est anche qui per un precedente incidente dove non si escludono maggiori rallentamenti tra via Tiburtina e via Salaria verso un terzo incidente rallenta la circolazione sull’ Ostiense in uscita datra il Gra e via ...