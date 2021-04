Superlega | Luca Percassi | ' mai chiesto esclusione di Juve | Inter e Milan da Serie A'

Advertising

...Percassi, che ha voluto smentire un possibile coinvolgimento della Dea in una eventuale richiesta di escludere Juventus, Inter e Milan dalla Serie A dopo l'adesione al progetto: '...Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, lo ha chiarito prima della conferenza stampa dell'allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia del match con la Roma. "Milan, Inter e Juventus ...Condividi questo articolo:Bergamo, 21 apr. – (Adnkronos) – “Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l’Atalanta, tutti dev ...«Il calcio è dei tifosi. Ma è una falsità assoluta che l’Atalanta abbia mai voluto chiedere l’esclusione dalla serie A delle tre italiane aderenti alla Superleague, che co ...